Vánoční a novoroční rozhlasové vysílání přinese spoustu pořadů nejrůznějších žánrů, a to zejména na Vltavě a Dvojce. Vltava připravila na Štědrý den na 15. hodinu reprízu hry Petra Chudožilova o potřebě člověka přesáhnout skutečnost a o potřebě zázraku Tenkrát o Vánocích. Ve 20 hodin uvede Vltava premiéru rozhlasové úpravy hry Tennesseeho Williamse Skleněný zvěřinec. Ve stejné chvíli bude ale Dvojka vysílat Shakespearovu hru Sen noci svatojánské v letošním rozhlasovém nastudování. Naopak historickou rozhlasovou verzi Shakespearovy Zimní pohádky z roku 1960 nabídne Vltava na Boží hod v 10 hodin dopoledne. Vltava má na Štědrý den v 18:30 na programu 1. část četby z románu Johanna Wolfganga Goetha Viléma Meistera léta učednická. Vysílat se bude každý den kromě Silvestra. Dvojka zařadila od pondělí 26. prosince v 10:08 četbu z Dětských etud Ludvíka Aškenazyho. Čtě Zdeněk Svěrák, a to od pondělí až do pátku. Dvojka také reprízuje dramatický seriál Pavla Molka o Karlu IV. s názvem Život podle Karla. K poslechu bude od pondělí 26. prosince až do pátku 30. prosince vždy ve 22 hodin. Ve středu 28. prosince zakončí Vltava cyklus Čtyři kroky do nového světa. Závěrečný díl bude rozebírat Stravinského Svěcení jara. Z pestrého silvestrovského programu vybírám alespoň v 18:15 na Vltavě Kabaret v éteru s Rádiem Ořechovka. Rok 2017 bude na Vltavě patřit Rakousku. Na Nový rok v 11:15 se tradičně přeneseme na koncert Vídeňských filharmoniků. Ve 14 hodin následují Povídky z vídeňského lesa, hra Ödöna von Horvátha. Když jsem se narodil, vlétl oknem motýl. To je název literárně-hudebního pásma z pozdních veršů klasika české poezie Jaroslava Seiferta s úvodním textem Václava Havla. Vltava ho odvysílá na Nový rok ve 20 hodin. V té chvíli Dvojka uvede reprízu hry Hany Roguljičové Vítězslava o životě skladatelky Vítězslavy Kaprálové. Dvojka začne od Nového roku vysílat nový tříhodinový blok 3×60, a to v pohodě. Uvádí ho Tomáš Černý a bude hojně využívat rozhlasového archivu. Poprvé na Nový rok po 14. hodině.