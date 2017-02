Pokračuj:

Jiřího Dienstbiera si připomene Vltava od pondělí 30. ledna až do pátku 3. února vždy v 11:30 s reprízou o půlnoci v pořadu Osudy. V úterý ve 21:30 pak Vltava odvysílá závěrečnou hru ze série tzv. vaňkovek. Napsal ji právě Jiří Dienstbier a jmenuje se Příjem. Hrdinové Havlovy Audience Vaněk a Sládek se v ní znovu setkají, ale tentokrát v komunistickém kriminále. Roli Vaňka hraje Michal Pavlata, kterého si tak znovu připomeneme, a to i v pátek v 9:30 na Vltavě. Na programu budou Hrabalovi Pábitelé v Pavlatově interpretaci. A Bohumilu Hrabalovi se bude věnovat také Páteční večer ve 20 hodin na Vltavě. V úterý oslaví 80. narozeniny skadatel Phillip Glass. Vltava mu věnuje obě části Hudební galerie (12:15 a 13:00), Slovo o hudbě (17:00), Koncertní sezónu (20:00) a také Hudební fórum (23:15). V neděli vzpomene Vltava na básníka Jana Skácela, a to krátce po poledni jeho básní Modlitba za vodu a ve 14 hodin v Souzvuku nazvaném Cesta k nám.